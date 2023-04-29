Мигрант-педофил домогался 11-летней девочки в супермаркете поселка Металлострой

Мужчина приставал к ребенку в разгар дня 28 апреля. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы. В супермаркете в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга 46-летний мигрант домогался 11-летней девочки.
Популярные статьи
- «Сложить 10 газпромовцев и 10 тысяч работяг»: как Беглов насчитал среднюю зарплату 85 тысяч рублей
- «Насиловал при своих друзьях»: мигрант со шрамом угрожал девушке ножом перед тем, как надругаться над ней под Петербургом
- «Доверия нет»: петербуржцы скептически оценили открывшиеся магазины одежды Maag вместо Zara
Свежие комментарии