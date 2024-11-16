Дифференцированные тарифы потребления электричества: как это скажется на россиянах

С 2025 года в России начнут действовать дифференцированные тарифы потребления электричества. По словам экспертов, это позволит отсечь от льготного обеспечения тех физлиц, которые не имеют права пользоваться электроэнергией по сниженной цене.
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