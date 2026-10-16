Журналист Оскар Комбс сообщил в соцсети Х о смерти чемпиона НБА Клиффа Хейгана в 94 года. В НБА Хейган играл за "Сент-Луис Хокс" и "Даллас Чеперрелс", становился чемпионом в 1958 году и пять раз участвовал в Матче звезд.
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