Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Скандал в ФРГ: после голосования в бундестаге Шольц испугался призрака коалиции с участием «Альтернативы для Германии»

Скандал в ФРГ: после голосования в бундестаге Шольц испугался призрака коалиции с участием «Альтернативы для Германии»

Признанный нежелательным в РФ немецкий иновещательный официоз Deutsche Welle сообщает, что парламент Германии принял жесткую резолюцию оппозиционного правого  блока ХДС/ХСС о радикальном усилении миграционного законодательства.

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