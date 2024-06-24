Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал не допустить «украинизации» страны, пишут местные СМИ.
Кобахидзе: Грузия не пойдёт по стопам Украины
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Заявление министра иностранных дел Грузии о том, что «Место Грузии — в европейской семье» можно трактовать по разному. В семье, если патриархат, есть отец - его авторитет непрерикаем. Хочет Грузия быть "младшенькой замухрышкой" в этой семье - это решение гордых грузин. А как им быть с ЛГБТ?
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