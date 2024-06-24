Кобахидзе: Грузия не пойдёт по стопам Украины

Игорь Кузнецов

Заявление министра иностранных дел Грузии о том, что «Место Грузии — в европейской семье» можно трактовать по разному. В семье, если патриархат, есть отец - его авторитет непрерикаем. Хочет Грузия быть "младшенькой замухрышкой" в этой семье - это решение гордых грузин. А как им быть с ЛГБТ?