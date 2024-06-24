Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Кобахидзе: Грузия не пойдёт по стопам Украины

Кобахидзе: Грузия не пойдёт по стопам Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал не допустить «украинизации» страны, пишут местные СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Заявление министра иностранных дел Грузии о том, что «Место Грузии — в европейской семье» можно трактовать по разному. В семье, если патриархат, есть отец - его авторитет непрерикаем. Хочет Грузия быть &quot;младшенькой замухрышкой&quot; в этой семье - это решение гордых грузин. А как им быть с ЛГБТ?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх