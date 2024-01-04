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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франц Вагнер травмировал голеностоп в первой четверти матча против «Кингз»

Вагнер получил растяжение связок правого голеностопного сустава и покинул площадку до конца встречи. За 5 минут он успел набрать 6 очков, сделать 2 подбора и передачу.

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