Hill: появление миротворческих сил НАТО на Украине невыполнимо и маловероятно

Миротворцы стран НАТО вряд ли появятся на территории Украины, поскольку президент России Владимир Путин не даст на это согласия, а у военного блока не хватит достаточного количества сил и ресурсов на развертывание.
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