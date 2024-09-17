Жена настроила 40-летних детей против меня!

Владимир Алтайцев

сложный вопрос. дети часто копируют мать. И если мать явно не уважает мужа, отца своих детей, то и дети будут презирать отца, ничем ему не помогать, даже если он любит их, помогает во всём, растит их. Из собственного опыта. Так что мать запросто может настроить детей против отца.