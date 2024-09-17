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  • Виктор Белогорцев
    как мать относится к мужу,так же дети относятся к отцуЖена настроила 40...
  • Владимир Алтайцев
    сложный  вопрос. дети  часто копируют мать. И если  мать явно  не уважает мужа, отца  своих детей, то  и  дети  будут...Жена настроила 40...
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    ух ты!! по вашему мужчина не должен иметь своего мнения 😂И сам делать не б...

Жена настроила 40-летних детей против меня!

Жена настроила 40-летних детей против меня!

«Супруга развелась со мной сама много лет назад. От брака есть двое детей, им по 40 лет. Она настроила их против меня…» Из вопросов юристам На Т-Ж пожилой мужчина 60+ просит совета юристов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
сложный  вопрос. дети  часто копируют мать. И если  мать явно  не уважает мужа, отца  своих детей, то  и  дети  будут  презирать  отца, ничем  ему  не помогать, даже  если  он  любит их, помогает во всём, растит их. Из собственного опыта. Так что мать  запросто  может настроить детей  против  отца.
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16 час.
Виктор Белогорцев
как мать относится к мужу,так же дети относятся к отцу
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4 час.

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