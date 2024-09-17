«Супруга развелась со мной сама много лет назад. От брака есть двое детей, им по 40 лет. Она настроила их против меня…» Из вопросов юристам На Т-Ж пожилой мужчина 60+ просит совета юристов.
Жена настроила 40-летних детей против меня!
Комментарии
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Владимир Алтайцев
сложный вопрос. дети часто копируют мать. И если мать явно не уважает мужа, отца своих детей, то и дети будут презирать отца, ничем ему не помогать, даже если он любит их, помогает во всём, растит их. Из собственного опыта. Так что мать запросто может настроить детей против отца.
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16 час.
Виктор Белогорцев
как мать относится к мужу,так же дети относятся к отцу
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4 час.
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