Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное

ЗанозаПолитикаКто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное 28 мая Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Владимиром Путиным уже третий раз за последние полгода.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКука РекуСвозил-бы ВВП Бацьку в Крым, на экскурсию, показал мост, что-ли... )Александр СимаковИм вместе с Шойгу в тайгу надо на пару дней, чаю попить. Когда Путин с Шойгу в тайгу улетают, у западных "друзей" очко играет - какую ещё фигню они там придумают?абрам вербинА "Белавиа" пока всё же в Крым не летает. :(ЕАЕвгений АлексеенкоЛукашенко запаздывает с объединение с РоссиейАдольф ПешковА нахрена это тебе надо? Первое, и самое главное, это ОДИН ПОЛНОВЕСНЫЙ голос в ООН. Просто прикрутить хвоста российской волчьей стаи олигархов и считай, объединились. Никто же не вспоминает, что с Абхазией и Ю Осетией не объединились. Потому что там нечего слямзить.Комментировать
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