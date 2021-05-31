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Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное

Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное

28 мая Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Владимиром Путиным уже третий раз за последние полгода.

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Кука Реку
Свозил-бы ВВП Бацьку в Крым, на экскурсию, показал мост, что-ли... )
Александр Симаков
Им вместе с Шойгу в тайгу надо на пару дней, чаю попить. Когда Путин с Шойгу в тайгу улетают, у западных "друзей" очко играет - какую ещё фигню они там придумают?
абрам вербин
А "Белавиа" пока всё же в Крым не летает. :(
Евгений Алексеенко
Лукашенко запаздывает с объединение с Россией
Адольф Пешков
А нахрена это тебе надо? Первое, и самое главное, это ОДИН ПОЛНОВЕСНЫЙ голос в ООН. Просто прикрутить хвоста российской волчьей стаи олигархов и считай, объединились. Никто же не вспоминает, что с Абхазией и Ю Осетией не объединились. Потому что там нечего слямзить.

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