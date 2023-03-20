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С февраля никаких вестей: пропавшего мужчину разыскивают в Приморье

С февраля никаких вестей: пропавшего мужчину разыскивают в Приморье

В Приморье объявлены поиски 47-летнего Виталия Вздорика из Уссурийска. С 12 февраля 2023 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск" Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие.

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