Картина «Монах и монахиня» Корнелиса ван Харлема. Либо изображение распутных монахов и монахинь, либо монаха, проверяющего, беременна ли монахиня, сжимая её грудь для получения молока.
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