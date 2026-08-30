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Вымышленные вселенные и их обитатели

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«Монах и монахиня»

«Монах и монахиня»

Картина «Монах и монахиня» Корнелиса ван Харлема. Либо изображение распутных монахов и монахинь, либо монаха, проверяющего, беременна ли монахиня, сжимая её грудь для получения молока.

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