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Рязанские новости

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Рязанский врач Дмитрий Пшенников победил в конкурсе оториноларингологов

Рязанский врач Дмитрий Пшенников победил в конкурсе оториноларингологов

Дмитрий Пшенников, врач Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко оказался лучшим лором.Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием.

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