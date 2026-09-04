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Сперцян забил свой третий гол за «Аль-Ахли». У него 7 результативных действий в 7 матчах

Сперцян забил свой третий гол за «Аль-Ахли». У него 7 результативных действий в 7 матчах

Бывший капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян забил свой третий гол в Саудовской Аравии.Бывший капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян забил свой третий гол в Саудовской Аравии.

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