Арбитр Федотов: Тюкавин ударил Джику локтем в горло без попытки сыграть в мяч

Бывший судья ФИФА Игорь Федотов поддержал удаление нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».
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