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На Украине заявили об ожидании официальной информации о приостановке помощи США

Украина ждет официальной информации о приостановке военной помощи от США. Об этом заявил глава центра по противодействую дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

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