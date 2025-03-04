На Украине заявили об ожидании официальной информации о приостановке помощи США

Украина ждет официальной информации о приостановке военной помощи от США. Об этом заявил глава центра по противодействую дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
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