В Совбезе РФ считают, что из-за состояния Байдена может начаться ядерная война

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что из-за проблем с памятью у президента США Джо Байдена в нынешней сложной внутриполитической обстановке может «случайно» разразиться ядерная война по вине Соединенных Штатов, – сообщают «Известия».