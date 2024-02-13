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В Совбезе РФ считают, что из-за состояния Байдена может начаться ядерная война

В Совбезе РФ считают, что из-за состояния Байдена может начаться ядерная война

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что из-за проблем с памятью у президента США Джо Байдена в нынешней сложной внутриполитической обстановке может «случайно» разразиться ядерная война по вине Соединенных Штатов, – сообщают «Известия».

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