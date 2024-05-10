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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эстеван о возможном переходе в «Челси»: «Не думаю об этих вещах, они второстепенны. Я на 100% сосредоточен на «Палмейрасе»

Сообщалось, что 17-летний форвард «Палмейраса» уже согласовал контракт с «синими», а бразильскому клубу предложат 32+25 млн евро за трансфер.

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