Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что Запад два года назад умело надул эго украинского лидера Владимира Зеленского, что привело страну к краху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии