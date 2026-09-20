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Украинская компания "Нафтогаз" договорилась о хранении нефти в Венгрии

Украинская компания "Нафтогаз" договорилась о хранении нефти в Венгрии

www.globallookpress.com/Ingo Kuzia/imagebroker.com Украинская компания "Нафтогаз" и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов в Венгрии.

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