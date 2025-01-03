Подборка работы операторов дронов 70-го гвардейского мотострелкового полка противнику в селе Белогорье Запорожской области.
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Подборка работы операторов дронов 70-го гвардейского мотострелкового полка противнику в селе Белогорье Запорожской области.
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