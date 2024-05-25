15 модных трендов 70-х, которые ушли и обещали не возвращаться

Стиль 70-х годов можно охарактеризовать как разноплановый и эклектичный. Если 60-е годы стали началом всемирного молодежного бунта, то в следующее десятилетие массы подхватили идеи сексуального раскрепощения, отказа от воинской повинности, борьбы за права женщин.
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