Андрей Воробьев ознакомил общественных деятелей с работой подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества»

Работу филиала показали главреду RT и Sputnik Маргарите Симоньян, чемпиону мира по боксу и депутата Совета депутатов Чехова Денису ЛебедевУ, главврачу Видновской больницы Бутая Бутаева, генеральному директору «Щёлково Агрохим» Салису Каракотову, завклубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка и председателя женсовета соединения Ольге Коростелевой, победителя конкурса «Учитель года России – 2022» Дмитрию Лутовинову, почетному гражданину Московской области и президенту Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергею Лысюку и участнику СВО Илье Хахрикову.