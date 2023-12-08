Никогда не понимал восхищения некоторых наших либералов жизнью в США. Не будем сейчас говорить о пропагандистских штампах, что там есть какие-то свободы и права для граждан, потому что и свободы и права американских граждан уже давно попираются их властью, поговорим лучше о тех штампах, которые распространяются различными либеральными блогерами, ботами-"эльфами" и доморощенными оппозиционерами о том, что в путинской авторитарной России люди живут в нищете, а в светоче демократии США царит благоденствие и достаток, а значит: "поравалить"! В предыдущих частях мы с вами понюхали, чем пахнет финансовое состояние США, и чем пахнет инфраструктура этой страны.
"Поравалильщикам" на заметку, или Давайте "понюхаем", сколько стоит нормальная жизнь в США
Комментарии
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Морис Едроп
А если к этому добавить социалку, бесплатную медпомощь, наличие у большинства населения частной собственности на жилье, то жизнь в США вообще ниже плинтуса
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13 час.
Евгений Мангуш
Внук живёт в Майами. Работает дальнобойщиком- месяц мотается , неделя дома. Зарплата 10-12 тысяч Двое детей. Жена пока не работает. , сидит с детьми. Квартира двухспальная . Денег в обрез. Собирают на собственную фуру, чтобы не работать в найме. Самое главное- общаются только со своими (русскоговорящими). Спасает только то, что детей помогают подымать то мать жены, то мать внука.. В отпуске не был 3 года. С американцами не общаются..
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12 час.
Михаил Сартин
Да еще пида..зы кругом. Не жизнь, а малина.
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6 час.
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