Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    Чиновников не посадят. А надо бы посадить автора этой статьи... за парту. Жертва ЕГЭ, б..ть!В Рязани были изб...
  • ММ
    "Оба чиновника уже подали заявления в полицию, и им грозит уголовная ответственность."- Т.е. чиновников посадят??В Рязани были изб...
  • Sergey Ivanov
    Рогозина в Чебоксары! Пусть ракеты запускает!!В Чебоксарах откр...

Началась масштабная реконструкция центра Улан-Удэ

Началась масштабная реконструкция центра Улан-Удэ

В Улан-Удэ началась масштабная реконструкция центра, которая включает в себя строительство нового Байкальского театра, Национального музея Республики Бурятия, школы на 760 мест, межвузовского кампуса, двух детских садов на 475 мест и других объектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх