Началась масштабная реконструкция центра Улан-Удэ

В Улан-Удэ началась масштабная реконструкция центра, которая включает в себя строительство нового Байкальского театра, Национального музея Республики Бурятия, школы на 760 мест, межвузовского кампуса, двух детских садов на 475 мест и других объектов.
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