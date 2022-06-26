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Итоги проведения городского этапа конкурса ´Я Родину свою воспеваю´ в рамках реализации мероприятий третьего этапа областного...

Итоги проведения городского этапа конкурса ´Я Родину свою воспеваю´ в рамках реализации мероприятий третьего этапа областного...

Итоги проведения городского этапа конкурса ´Я Родину свою воспеваю´ в рамках реализации мероприятий третьего этапа областного проекта ´#Мая_Зямля_Прыдняпроуе´.

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