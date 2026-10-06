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Новости Тамбова

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Жительница Тамбова передала мошенникам 3 млн рублей

Жительница Тамбова передала мошенникам 3 млн рублей

В Тамбове расследуется очередное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В период с марта по 25 сентября 32-летняя жительница Тамбова передала злоумышленникам в общей сложности 3 млн рублей.

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