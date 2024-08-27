Агкацев о возможной смене клуба: «С чего я должен уходить? Подписал с «Краснодаром» новый контракт. Нечего больше обсуждать»

– Каждое трансферное окно появляются слухи о вашем уходе в топ‑клубы. Можете успокоить болельщиков, что никуда из «Краснодара» не уйдете? – С чего я должен уходить? Если вы не видели, то я подписал с «Краснодаром» новый контракт.