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За рулем

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Эксперт рассказал, как лучше сохранить зимние шины

Эксперт рассказал, как лучше сохранить зимние шины

Летний сезон - повод задуматься о правильном хранении зимней резины. По словам Александра Тарасова, эксперта завода Ikon Tyres, грамотная подготовка шин к межсезонью позволяет продлить срок их службы и защитить от преждевременного износа.

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