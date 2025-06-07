Эксперт рассказал, как лучше сохранить зимние шины

Летний сезон - повод задуматься о правильном хранении зимней резины. По словам Александра Тарасова, эксперта завода Ikon Tyres, грамотная подготовка шин к межсезонью позволяет продлить срок их службы и защитить от преждевременного износа.
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