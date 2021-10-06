Политолог Аркатов допустил вероятность финансирования Францией боевиков в Мали

Политолог Иван Аркатов прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что без французского вмешательства у Мали не было бы правительства.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии