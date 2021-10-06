Мировое обозрение

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Политолог Аркатов допустил вероятность финансирования Францией боевиков в Мали

Политолог Аркатов допустил вероятность финансирования Францией боевиков в Мали

Политолог Иван Аркатов прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что без французского вмешательства у Мали не было бы правительства.

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