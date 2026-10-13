Макрон заявил о захвате очередного танкера из состава российского теневого флота

Франция снова захватила танкер, якобы входящий в состав теневого флота России. Об этом заявил Макрон, опубликовавший в соцсетях видео высадки французского спецназа на судно.
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