Приходите играть. В "Изумрудном" открыли бесплатную площадку для пляжного волейбола

Такой подарок городу сделала строительная компания "Жилищная инициатива" Со стороны пляжный волейбол кажется лишь легким летним развлечением, но, как говорят сами игроки, это не только красивый, но и интеллектуальный вид спорта.
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