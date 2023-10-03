Учёные нашли самые распространенные занятия, снижающие риск инсульта и инфаркта

Зарубежные ученые нашли способ продлить жизнь человека за счёт повседневной активности.Оказывается, повседневная активность и даже работа по дому значительно влияет на здоровье человека, а также на продолжительность его жизни.
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