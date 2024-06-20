Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Спикер польского Сейма в Киеве расчесывал старую историческую рану

Спикер польского Сейма в Киеве расчесывал старую историческую рану

Спикер польского Сейма Шимон Головня во время визита в Киев и выступления в Верховной раде предпочел затронуть болезненную тему высылки части населения Крыма в 1944 году по обвинению в коллаборационизме с гитлеровцами, умолчав, что после воссоединения полуострова с Россией все они были реабилитированы.

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