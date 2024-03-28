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10 главных принципов мышления Даниэля Канемана

10 главных принципов мышления Даниэля Канемана

27 марта в возрасте 90 лет скончался нобелевский лауреат, психолог Даниэль Канеман.27 марта в возрасте 90 лет ушел из жизни один из крупнейших исследователей поведения и психологии человека за всю мировую историю Даниэль Канеман.

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