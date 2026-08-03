Андрей Марочко: Русские бойцы прорвались к Райгородку на 1 км

29 июля русские бойцы продвинулись на 1 км к Райгородку в ДНР. Сейчас они зачищают территорию от диверсионных групп ВСУ в районе Пискуновки и Голубых озёр, выравнивая линию боевого соприкосновения для дальнейшего наступления.