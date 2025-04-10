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Задержанных в Тунисе россиян освободят

Задержанных в Тунисе россиян освободят

Группу из 11 граждан России, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, освободят. Такое оешение принял следственный судья управления по борьбе с терроризмом, тунисская радиостанция Mosaique FM со ссылкой на осведомленный источник.

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