В Госдуму внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается отменить повышающие коэффициенты при оплате жилищно-коммунальных услуг.
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