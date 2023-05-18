Военное обозрение

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После восстановления при посредничестве КНР отношений между Эр-Риядом и Тегераном Израиль с помощью США захотел нормализовать свои отношения с саудитами

После восстановления при посредничестве КНР отношений между Эр-Риядом и Тегераном Израиль с помощью США захотел нормализовать свои отношения с саудитами

После встречи 7 мая в Эр-Рияде советников по национальной безопасности США, Саудовской Аравии, Индии и Эмиратов и последовавшей встречи в Иерусалиме между официальными лицами Израиля и США, Израиль с осторожным оптимизмом смотрит на сближение с Саудовской Аравией.

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