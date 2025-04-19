В Санкт-Петербурге курьер предотвратил хищение мошенницей у блокадника около 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
В Петербурге курьер помешал мошеннице похитить у блокадника около ₽1 млн
Комментарии
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Eduard
всё одно и тоже! Люди ведутся одни и те жк пенсионеры!
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18 час.
Eduard
Мне тоже звонили типа ДДП и прочее,я сразу посылал на три буквы!
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18 час.
Eduard
Хотя над ними можно и поиздеватьсянапример вашу дочь зовут Алла,а вы тетефоным жуликам говорите:"Вера это ты"? Она типа подтверждает:"Да" и посылаете куда подальше СМС-ки тоже можете другие цифры диктовать!
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18 час.
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