В Петербурге курьер помешал мошеннице похитить у блокадника около ₽1 млн

всё одно и тоже! Люди ведутся одни и те жк пенсионеры!

Мне тоже звонили типа ДДП и прочее,я сразу посылал на три буквы!

Eduard

Хотя над ними можно и поиздеватьсянапример вашу дочь зовут Алла,а вы тетефоным жуликам говорите:"Вера это ты"? Она типа подтверждает:"Да" и посылаете куда подальше СМС-ки тоже можете другие цифры диктовать!