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Аргументы и Факты

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В Петербурге курьер помешал мошеннице похитить у блокадника около ₽1 млн

В Петербурге курьер помешал мошеннице похитить у блокадника около ₽1 млн

В Санкт-Петербурге курьер предотвратил хищение мошенницей у блокадника около 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

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Комментарии
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Eduard
всё одно и тоже! Люди ведутся одни и те жк пенсионеры!
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18 час.
Eduard
Мне тоже звонили типа ДДП и прочее,я сразу посылал на три буквы!
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18 час.
Eduard
Хотя над ними можно и поиздеватьсянапример вашу дочь зовут Алла,а вы тетефоным жуликам говорите:&quot;Вера это ты&quot;? Она типа подтверждает:&quot;Да&quot; и посылаете куда подальше СМС-ки тоже можете другие цифры диктовать!
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18 час.
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