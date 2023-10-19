Основные типы иранских ракет, которые Иран может продавать после снятия оружейных санкций ООН.Разумеется, США и Ко санкции сохранят, но страны не входящие в американскую шайку, вполне могут их закупать, случае если договорится с Тегераном.
Иранская ракетная номенклатура
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Antanas
Смешно.США дали право продавать ракеты Тегерану.А сами во время ВОВ оружие продовали и Германии и СССР и никого не спрашывали.👍👍👍👍👍👍👍
Ответить
16 час.
Регина Толстоброва
Сколько хотели, столько и продавали сами.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии