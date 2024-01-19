Франция должна рассмотреть возможность выхода из НАТО из-за агрессивной политики по отношению к России, особенно в свете размещения в Европе значительного числа военных сил и техники для проведения военных учений.
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