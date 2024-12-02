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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден стал вторым в истории НБА, кому покорилась отметка в 3 тысячи точных 3-очковых

Джеймс Харден стал вторым в истории НБА, кому покорилась отметка в 3 тысячи точных 3-очковых

Защитник «Клипперс» в воскресенье стал вторым в истории лиги, кому покорилась отметка в 3 тысячи точных бросков из-за дуги.

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