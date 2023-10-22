Тактаров считает, что у Махачева не осталось достойных соперников в лёгком весе

Легенда смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров ответил на вопрос, с кем стоит провести следующий поединок чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламу Махачеву после его победы над австралийским бойцом Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).