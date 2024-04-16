Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Петров
    Маструбеки все такие "один на один" только всей толпой Всем русским ребятам надо посмотреть Слово пацана!"Они на меня толп...
  • Александр Петров
    "Слово пацана" должно быть против маструбеков"Они на меня толп...
  • Александр Петров
    а ещё кое кто из маструбеков говорит "Слово пацана" русским нельзя показывать"Они на меня толп...

Глава ВЦИОМ порадовал приезжих заявив, что россияне стали к ним сильно лучше относиться

Глава ВЦИОМ порадовал приезжих заявив, что россияне стали к ним сильно лучше относиться

# Чернильница   Друзья, очень интересная публикация появилась сегодня в «Известия», читал и прямо слезы на глазах наворачивались, вот не вру! Тут директор нашего любимого ВЦИОМ рассказал о потрясающем отношении россиян к приезжим и знаете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
YYYYYYY XXXXXXX
На дыбу его за гнусную ЛОЖЬ...
Ответить
1 час.
Денис Зарюгин
Это лишь доказывает, у нас в России всё липовое, липовые опросы, липовые выборы, липовые конкурсы типа &quot;лидеры России&quot;, созданные только для того, чтобы своих родственников наверх продвигать и т.д.
Ответить
54 мин.
Олег Шабалин
Дехкан и бандерлогов прочь из страны!
Ответить
33 мин.

Картина дня

наверх