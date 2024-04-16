Глава ВЦИОМ порадовал приезжих заявив, что россияне стали к ним сильно лучше относиться

# Чернильница Друзья, очень интересная публикация появилась сегодня в «Известия», читал и прямо слезы на глазах наворачивались, вот не вру! Тут директор нашего любимого ВЦИОМ рассказал о потрясающем отношении россиян к приезжим и знаете.
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