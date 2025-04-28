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SPLETNIK

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"Тест показал, что я беременна". Валентина Иванова подогрела слухи о том, что ждёт ребенка от Тимати

"Тест показал, что я беременна". Валентина Иванова подогрела слухи о том, что ждёт ребенка от Тимати

Девушка Тимати Валентина Иванова на фоне слухов о своей беременности выложила видео, в котором сообщает, что ждёт ребёнка.

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