"Тест показал, что я беременна". Валентина Иванова подогрела слухи о том, что ждёт ребенка от Тимати

Девушка Тимати Валентина Иванова на фоне слухов о своей беременности выложила видео, в котором сообщает, что ждёт ребёнка.
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