Зачем украинские военные хвалят Российскую армию

S Serg Где только сейчас Суровикин? По последним данным его отстранили от СВО, а напрасно, ой, напрасно.

Vladimir Zharkov Украинцы ( простые украинцы, а не бандеровская шушера!) с самого начала всей этой нацистской байды не принимали! И лозунгов типа "Украина для украинцев (чистопородных и арийских правильных!)"никогда не принимали! Бандерлогов вырастили Киевский верхушка и западные идеологи, мечтавшие получить быдло, которое за 3 дешёвые конфетки будет таскать каштаны из огня для Европейских и американских "сагибов"!