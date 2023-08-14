Украинское население оболванено пропагандой, Россию не победить, и нет ничего плохого, чтобы в итоге заключить с Москвой мир, не претендуя на ставшие российскими территории.
Зачем украинские военные хвалят Российскую армию
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S
Serg
Где только сейчас Суровикин? По последним данным его отстранили от СВО, а напрасно, ой, напрасно.
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13 час.
Vladimir Zharkov
Украинцы ( простые украинцы, а не бандеровская шушера!) с самого начала всей этой нацистской байды не принимали! И лозунгов типа "Украина для украинцев (чистопородных и арийских правильных!)"никогда не принимали! Бандерлогов вырастили Киевский верхушка и западные идеологи, мечтавшие получить быдло, которое за 3 дешёвые конфетки будет таскать каштаны из огня для Европейских и американских "сагибов"!
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11 час.
Сергей Вотинцев
Говорят то они, говорят, но не все их признания нужно воспринимать как таковые. Украинец соврет, мало не возьмет. Поэтому даже после признаний всевозможных, нашему брату нужно держать ухо востро.
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11 час.
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