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Царьград

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200 млрд уйдут не на фронт, а на игрушку олигархов?

200 млрд уйдут не на фронт, а на игрушку олигархов?

200 млрд уйдут не на фронт, а на игрушку олигархов? Ровно столько госкорпорация "Газпром" потратит на возведение "памятника тщеславию" - второй башни "Лахта-2" в Санкт-Петербурге, высотой 713 метров.

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