Философия ацтеков: почему индейцы были уверены, что счастье — это не то, что нужно человеку?

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяОбществоФилософия ацтеков: почему индейцы были уверены, что счастье — это не то, что нужно человеку?Индейский народ ацтеки оставил человечеству множество памятников материальной и нематериальной культуры.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина Зубенко"Но до прибытия испанских конкистадоров у ацтеков была богатая философская культура под началом людей, которых они называли «философами», а также их коллегами «софистами»." - ОНИ ? называли? они знали древнегреческий язык? переводите точнее.Комментировать
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