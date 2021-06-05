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Философия ацтеков: почему индейцы были уверены, что счастье — это не то, что нужно человеку?

Философия ацтеков: почему индейцы были уверены, что счастье — это не то, что нужно человеку?

Индейский народ ацтеки оставил человечеству множество памятников материальной и нематериальной культуры.

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Ирина Зубенко
"Но до прибытия испанских конкистадоров у ацтеков была богатая философская культура под началом людей, которых они называли «философами», а также их коллегами «софистами»." - ОНИ ? называли? они знали древнегреческий язык? переводите точнее.

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