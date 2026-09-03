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Собянин: Делаем все, что необходимо, для поддержки Вооруженных сил России

Собянин: Делаем все, что необходимо, для поддержки Вооруженных сил России

Мэр столицы отметил, что исторические уроки приобретают особое значение в текущих реалияхПо случаю Дня окончания Второй мировой войны мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям города.

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