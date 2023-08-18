"Глобальная озабоченность" американцев. В НАТО оправдались. В Индии разъяснили! Контракты на Армия 2023. И "иностранные специалисты"
ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ
Что не день, то. Новая напасть в "Граде на холме". Советники Белого дома обратили внимание, что пока Вашингтон сконцентрировался на одном направлении, Россия проводит "многовекторную политику", лишая США привычных партнёров и переманивая нейтральные страны, важные для американцев.
Комментарии
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Чтоб эти спецы к нам не пёрлись, нельзя выдавать им всякие пособия, отработал 25 лет без криминала, тогда подавай на пособия, а так едут и плодятся как тараканы
В каком это месте у автора долар и евро заметно подешевел?! Такое ощущение, что выдавал желаемое за действителтное. И если выставка Армия 2023 завершилась контрактами на 400 млрд руб., то это провал скорее, а не высокое достижение. На одну Украину, амеры выделяют десятки млрд долларов на оружие. Автор или цифры с головы берет или приснился сон и решил написать по пробуждению!
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