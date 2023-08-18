"Глобальная озабоченность" американцев. В НАТО оправдались. В Индии разъяснили! Контракты на Армия 2023. И "иностранные специалисты"

Спички - не игрушка

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Чтоб эти спецы к нам не пёрлись, нельзя выдавать им всякие пособия, отработал 25 лет без криминала, тогда подавай на пособия, а так едут и плодятся как тараканы
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13 час.
Андрей Лютов
В каком это месте у автора долар и евро заметно подешевел?! Такое ощущение, что выдавал желаемое за действителтное. И если выставка Армия 2023 завершилась контрактами на 400 млрд руб., то это провал скорее, а не высокое достижение. На одну Украину, амеры выделяют десятки млрд долларов на оружие. Автор или цифры с головы берет или приснился сон и решил написать по пробуждению!
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13 час.

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