"Глобальная озабоченность" американцев. В НАТО оправдались. В Индии разъяснили! Контракты на Армия 2023. И "иностранные специалисты"

Чтоб эти спецы к нам не пёрлись, нельзя выдавать им всякие пособия, отработал 25 лет без криминала, тогда подавай на пособия, а так едут и плодятся как тараканы

Андрей Лютов

В каком это месте у автора долар и евро заметно подешевел?! Такое ощущение, что выдавал желаемое за действителтное. И если выставка Армия 2023 завершилась контрактами на 400 млрд руб., то это провал скорее, а не высокое достижение. На одну Украину, амеры выделяют десятки млрд долларов на оружие. Автор или цифры с головы берет или приснился сон и решил написать по пробуждению!